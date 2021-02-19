شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، خان اللبن جنوب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحماية قوات كبيرة من جنود الاحتلال.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عددا من الأهالي أدوا صلاة الجمعة في المكان، وتصدوا للمستوطنين خلال اقتحامهم الخان بحماية جيش الاحتلال الذي منع المواطنين من الوصول إليهم.

يُشار إلى أن خان اللبن، هو مبنى أثري يقع على طريق رام الله نابلس الرئيسي، ويتعرض منذ شهرين كل يوم جمعة لاقتحام المستوطنين في محاولة منهم للسيطرة عليه، خاصة نبع الماء الذي بداخله.

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