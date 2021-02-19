مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شاب (27 عاما) من بلدة قبلان مصرعه، بحادث سير وقع اليوم الجمعة، بالقرب من مفرق بلدة جماعين جنوب محافظة نابلس.



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن تصادما حدث بين مركبة خصوصية وأخرى تجارية بالقرب من مفرق جماعين، نتج عنه وفاة شاب (27 عاما) من بلدة قبلان، حيث تم نقل جثمانه لمستشفى رفيديا بنابلس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد ارزيقات، انه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور، للوقوف على ملابسات الحادث.