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الصحة الأردنية: 16 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: 16 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة، و867 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن.

وقالت الوزارة في الإيجاز اليومي للحالة الوبائية في الأردن، إن عدد الوفيات الإجمالي يرتفع في الأردن إلى 4528 وفاة، فيما يرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى (357,611)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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