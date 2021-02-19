بلدية غزة تعلن إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي غداً السبت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بلدية غزة، عودة العمل في سوق اليرموك الشعبي، غداً السبت 20 شباط/ فبراير، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.



وشددت البلدية في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، بحسب وكالة (الرأي).



وكانت وزارة الداخلية والامن الوطني، قد أعلنت في وقت سابق، اعادة فتح النوادي، وصالات (الجيم) وصالات الافراح، بدءاً من يوم الأحد، وفقاً لإجراءات السلامة والوقاية.