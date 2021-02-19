القناة 13: إسرائيل ترفض طلبا للسلطة حول اللقاحات خلال لقاء سري برام الله



إضافة لذلك، ناقش الطرفان نظام التحقيق الوبائي الذي تجريه السلطة وشكل فاعليته. كما أن الزيارة أُجريت بشكل سري حتى لا يتعرض المسؤولين الإسرائيليين للخطر، وتم تنسيقها من قبل منسق الحكومة في الأراضي، وفق القناة.



من جانبه قال غال بيرغر، مراسل قناة (كان): "السلطة الفلسطينية طلبت اليوم من إسرائيل تزويدها بـ 100.000 لقاح آخر لفيروس (كورونا)".



وأشار بيرغر إلى أن اللقاحات التي طلبتها السلطة الفلسطينية، تهدف الى تطعيم عموم الفلسطينيين وليس العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، لافتا إلى أنه تم تقييم اللقاء بين الطرفين بأنه جيد.



ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي تم نقل 2000 جرعة من لقاحات "سبوتنيك" الروسية إلى قطاع غزة والتي تم التبرع بها من قبل روسيا. هذه اللقاحات نقلت عن طريق حاجز بيتونيا ومن ثم إلى معبر ايرز/ بيت حانون، بعد الحصول على موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية أجروا صباح اليوم الجمعة زيارة سرية إلى مكاتب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.وذكرت القناة أن من بين المشاركين، المدير العام لوزارة الصحة بروفيسور حازي ليفي، ورئيسة خدمات الصحة الجماهيرية شارون الراعي برايس، والمنسق الحكومي لشؤون (كورونا) نحمان اش.وأوضحت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين اجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الفلسطينيين قاموا خلال الاجتماع بتمرير طلب للمساعدة بإعطاء لقاحات تقوم إسرائيل بنقلها إلى السلطة، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تلتزم بتلبية الطلب.