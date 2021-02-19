شؤون فلسطينية

القناة 13: إسرائيل ترفض طلبا للسلطة حول اللقاحات خلال لقاء سري برام الله

القناة 13: إسرائيل ترفض طلبا للسلطة حول اللقاحات خلال لقاء سري برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية أجروا صباح اليوم الجمعة زيارة سرية إلى مكاتب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

وذكرت القناة أن من بين المشاركين، المدير العام لوزارة الصحة بروفيسور حازي ليفي، ورئيسة خدمات الصحة الجماهيرية شارون الراعي برايس، والمنسق الحكومي لشؤون (كورونا) نحمان اش.

وأوضحت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين اجتمعوا مع نظرائهم الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الفلسطينيين قاموا خلال الاجتماع بتمرير طلب للمساعدة بإعطاء لقاحات تقوم إسرائيل بنقلها إلى السلطة، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تلتزم بتلبية الطلب.
 
إضافة لذلك، ناقش الطرفان نظام التحقيق الوبائي الذي تجريه السلطة وشكل فاعليته. كما أن الزيارة أُجريت بشكل سري حتى لا يتعرض المسؤولين الإسرائيليين للخطر، وتم تنسيقها من قبل منسق الحكومة في الأراضي، وفق القناة.

من جانبه قال غال بيرغر، مراسل قناة (كان): "السلطة الفلسطينية طلبت اليوم من إسرائيل تزويدها بـ 100.000 لقاح آخر لفيروس (كورونا)".

وأشار بيرغر إلى أن اللقاحات التي طلبتها السلطة الفلسطينية، تهدف الى تطعيم عموم الفلسطينيين وليس العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، لافتا إلى أنه تم تقييم اللقاء بين الطرفين بأنه جيد.

ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي تم نقل 2000 جرعة من لقاحات "سبوتنيك" الروسية إلى قطاع غزة والتي تم التبرع بها من قبل روسيا. هذه اللقاحات نقلت عن طريق حاجز بيتونيا ومن ثم إلى معبر ايرز/ بيت حانون، بعد الحصول على موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تعلن وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

طقس فلسطين: المنخفض الحالي وصل لنهاياته

طقس فلسطين: المنخفض الحالي وصل لنهاياته

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير داود طلعت الخطيب في بيت لحم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير داود طلعت الخطيب في بيت لحم

بلدية غزة تعلن إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي غداً السبت

بلدية غزة تعلن إعادة فتح سوق اليرموك الشعبي غداً السبت

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مستوطنون يقتحمون خان اللبن جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

مصرع شاب بحادث سير قرب جماعين جنوب نابلس

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم"

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهًا للمشتركين في ظل الأجواء الباردة

"كهرباء غزة" تصدر تنويهًا للمشتركين في ظل الأجواء الباردة

إصابة بـ&#34;المطاط&#34; خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابة بـ"المطاط" خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

حماس: نفخر بانطلاق انتخاباتنا الداخلية لاختيار القيادة وفق أسس ديمقراطية

حماس: نفخر بانطلاق انتخاباتنا الداخلية لاختيار القيادة وفق أسس ديمقراطية

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 337 إصابة وأربع وفيات جديدة بـ(كورونا)

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

السعودية تتفوق على بريطانيا وألمانيا وتركيا وإسرائيل في سلاح المدرعات

السعودية تتفوق على بريطانيا وألمانيا وتركيا وإسرائيل في سلاح المدرعات

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين