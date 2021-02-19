دولي

غينيا الاستوائية تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

غينيا الاستوائية تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن غينيا الاستوائية تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس .

وقال مكتب رئيس الوزراء إن رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو مباسوجو، كشف عن هذه الخطوة، اليوم خلال اتصال هاتفي بينهما، بحسب صحيفة (جيروزاليم بوست).

وذكر المكتب الذي لم يوضح متى سيحدث ذلك، في بيان أن نتنياهو رحب "بقيام دول مختلفة بنقل سفاراتها إلى القدس... إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الأفريقية".

وبهذا التطور تكون غينيا الاستوائية ثاني دولة أفريقية تعلن عن مثل هذه الخطوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحتى الآن، لم تعلق سفارة غينيا الاستوائية، الكائنة حاليا في مدينة هرتزليا الساحلية شمالي تل أبيب، على الأمر.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثار غضب الفلسطينيين والعديد من قادة العالم باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في نهاية 2017. ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في العام التالي.

وعلى أثر هذه الخطوة سارعت غواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت مالاوي أنها ستفعل المثل. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تتوقع أن تفتح مالاوي سفارتها في القدس بحلول صيف 2021.

كما تعتزم هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، فيما ذكرت البرازيل وجمهورية الدومينيكان أنهما تدرسان الأمر.

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