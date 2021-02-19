شؤون فلسطينية

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ظهر اليوم الجمعة مواطنان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في خان اللبن الشرقية، وبيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على مواطنين أثناء تواجدهم في خان اللبن لأداء صلاة الجمعة، ما أدى لإصابة أحد المواطنين بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق.

ولفتت المصادر إلى أن أهالي اللبن الشرقية أقاموا صلاه الجمعة في خان اللبّن، رفضا للمخططات الاستيطانية الجديدة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة محاولات المستوطنين اقتحام "الخان العثماني" ويعقبه اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين الأهالي.

وفي بيت دجن شرق نابلس أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت بعد اعتداء قوات الاحتلال على، مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. 

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد المشاركين بالرصاص المعدني في قدمه.

وشارك مئات المواطنين في المسيرة التي دعت لها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض.

وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء.

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