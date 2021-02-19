شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية
رام الله - دنيا الوطن
دعت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية، الذي يتعارض مع كافة القوانين والمعايير الدولية، التي تؤكد عدم وجود قانون أو معيار يوحد الفقر.

وأكدت دائرة اللاجئين رفضها لاستمرار إدارة "الأونروا" إدارة ظهرها لكافة النداءات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للدائرة وحركة اللاجئين، تحت حجج "العجز المالي" والتي انعكست سلباً على حياة الفقراء من اللاجئين وقوت يومهم التي طالتها تقليصات وكالة الغوث.

وحذرت دائرة اللاجئين وكالة الغوث بالجبهة إدارة "الأونروا" من استمرار تقليص خدماتها التي تلحق الضرر بجموع اللاجئين وخاصة الفقراء. لافتاً إلى أن استبدال "الأونروا" برنامج مسح الفقر بعد وقفه ببرنامج توحيد السلة الغذائية، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا في كافة المخيمات مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفشي وباء كورونا وتزايد احتياجات اللاجئين للمساعدات الغذائية وتقديم الخدمات والتشغيل.

وطالبت دائرة اللاجئين إدارة الوكالة بمعالجة جديدة للمشكلة المالية سواء بزيادة مساهمات المانحين وخاصة التي صوتت لصالح تجديد تفويض ولاية وكالة الغوث أو بتخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة لموازنة الأونروا بما يبعدها عن سياسة الابتزاز السياسي والمالي.

كما دعت لتوحيد وتطوير حركة اللاجئين واستنهاضها للدفاع عن حقوق اللاجئين وحق العودة والحياة الكريمة للاجئين حتى انجاز عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194.

أخبار ذات صلة

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم"

&#34;كهرباء غزة&#34; تصدر تنويهًا للمشتركين في ظل الأجواء الباردة

"كهرباء غزة" تصدر تنويهًا للمشتركين في ظل الأجواء الباردة

إصابة بـ&#34;المطاط&#34; خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابة بـ"المطاط" خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

حماس: نفخر بانطلاق انتخاباتنا الداخلية لاختيار القيادة وفق أسس ديمقراطية

حماس: نفخر بانطلاق انتخاباتنا الداخلية لاختيار القيادة وفق أسس ديمقراطية

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين

نقابة الأطباء تقرر وقف العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

نقابة الأطباء تقرر وقف العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

فلسطين: 7 وفيات و859 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين: 7 وفيات و859 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

إصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال في اللبن الشرقية وبيت دجن

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

الجبهة الديمقراطية تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار توحيد السلة الغذائية

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم"

إصابة بـ&#34;المطاط&#34; خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابة بـ"المطاط" خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين

وزير الصحة تشكل لجنة تحقيق فنية في قضية الطبيب قمصية

وزير الصحة تشكل لجنة تحقيق فنية في قضية الطبيب قمصية

الاحتلال يواصل عزل الأسيرتان فدوى حمادة ونوال فتيحة

الاحتلال يواصل عزل الأسيرتان فدوى حمادة ونوال فتيحة

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

روسيا تسجل نحو 13.5 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)

الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)