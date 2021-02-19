شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم"

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم"
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بعيار اسفنجي بالقدم، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق للقرية منذ (18 عاما).

وأفاد منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي، بأن الاحتلال أطلق صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاسفنجي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب بعيار اسفنجي في القدم، والعشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن المسيرة خرجت بمشاركة أهالي القرية، رغم غزارة الأمطار وشدة البرد وسوء الاحوال الجوية، للتأكيد على تحقيق كامل أهدافها.

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