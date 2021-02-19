"كهرباء غزة" تصدر تنويهًا للمشتركين في ظل الأجواء الباردة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شركة كهرباء غزة، اليوم الجمعة، أن مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية وصل مستويات كبيرة في ظل هذه الأجواء الباردة وخاصة في فترات الذروة المسائية، فيما المتوفر من كهرباء قرابة (200) ميجاوات العجز الكبير ناتج عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق والذي وصل لذروته ليلة أمس الساعة السابعة مساء، حيث وصل لـ (589) ميجاوات، واليوم سجلت أجهزة القياس طلب وصل لـ (545.6)ميجاوات عند الساعة الحادية عشر صباحا وهو مرشح للارتفاع في ساعات مساء اليوم.



وقالت الشركة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إنها تبذل جهود كبيرة لزيادة كفاءة التوزيع للتخفيف من العجز الاضافي الذي بلغ من (3-4) ساعات.



وتقدمت الشركة بالشكر لمشتركيها المساهمين في ترشيد الاستهلاك و الذين استجابوا لإرشاداتها وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية بشكل مفرط ومبالغ فيه وخاصة أوقات الذروة وإمكانية الاستعاضة عن تشغيل الأجهزة الكهربائية بأجهزة بديلة مرشدة للطاقة.



وأكدت الشركة أن العجز في الجدول مرتبط بالمنخفض الجوي ومع عودة الأجواء للاعتدال فإن الجدول سيعود للتحسن وساعات العجز ستنحسر بشكل ملحوظ.



كما شددت الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وسد جزء من العجز الناتج عن الاحتياج الكبير للطاقة وهي تبذل جهود كبيرة في سبيل ذلك، وتأمل الاستجابة لدعوتها والامتثال لتعليماتها تحقيقا للمصلحة العامة وتلبية لحاجة قطاع عريض من المواطنين.



ودعت الشركة الجميع للإبلاغ عن أي تعديات أو طوارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.