إصابة بـ"المطاط" خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.



وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد المشاركين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطا في قدمه.



وشارك مئات المواطنين في المسيرة التي دعت لها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض.



وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء.