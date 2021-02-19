شؤون فلسطينية

حماس: نفخر بانطلاق انتخاباتنا الداخلية لاختيار القيادة وفق أسس ديمقراطية

حماس: نفخر بانطلاق انتخاباتنا الداخلية لاختيار القيادة وفق أسس ديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن حركته ‏تفتخر بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية.

وأكد قاسم أن حركة حماس، محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة.

وأضاف: "الانتخابات عند حماس جزء من تكوينها التنظيمي والثقافي، وترى حماس بأن تكون الانتخابات هي الطريقة التي يختار فيها شعبنا ممثليه في كل المواقع".

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، قالت اليوم الجمعة، إن عشرات الآلاف من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، يتوجهون إلى مراكز اقتراع غير ملعنة لاختيار مجالس الشورى.

وأضافت الصحيفة، أنه ضمن إجراءات أمنية، تجري الانتخابات التي ستفرز القيادات الدنيا، التي ستنتخب بدورها في المرحلة الثانية قيادات الحركة بشكل هرمي، وصولاً إلى رئيس مجلس الشورى العام ورئيس المكتب السياسي وأعضائه في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقّع أن تنتهي العملية وتُعلَن القيادة المنتخبة مطلع نيسان/ أبريل المقبل، بعد استكمال الانتخابات في ساحات عمل الحركة الثلاث: غزة والضفة والخارج.

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