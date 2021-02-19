شؤون فلسطينية

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين
رام الله - دنيا الوطن
 أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم الأمطار والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط مدينة القدس.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس ومحيطها، وتركزت في محيط الأقصى والبلدة القديمة، ومنعت مئات المصلين من الوصول للمسجد.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أوقفت 3 حافلات من الضفة المحتلة ومن الداخل المحتل ومنعهتم من دخول مدينة القدس من أجل الصلاة في المسجد الاقصى المبارك.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت عشرات الدوريات الراجلة من جنودها في مختلف مداخل البلدة القديمة والأقصى.

ودقق جنود الاحتلال في بطاقات المصلين الشخصية وفتشت عددا منهم، أثناء توجههم للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

كما احتجزت قوات الاحتلال شابين عند باب الأسباط بعد انتهاء الصلاة وخروجهما من المسجد الأقصى.



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