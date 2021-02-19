شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تقرر وقف العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات

نقابة الأطباء تقرر وقف العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات
رام الله - دنيا الوطن
قررت نقابة الأطباء وقف العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله باستثناء المناوبين في المستشفيات ومراكز علاج كورونا بحسب بيان صادر عنها.

وأضافت النقابة في بيان لها، الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي بسبب مماطلة الحكومة بتطبيق الاتفاق الموقع معها قبل عام، دون أي مبررات واقعية.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

بيان صادر عن نقابة الأطباء- مركز القدس

بسم الله الرحمن الرحيم "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"

الزميلات والزملاء الكرام أيها الجنود المجهولون يا من تسهرون على صحة أبناء هذا الوطن الحبيب , يا من ضحيتم وما زلتم ليلا ونهارا في مواجهة هذا الوباء اللعين، لقد اصيب المئات منكم واستشهد ثلة من أخلص وامهر الاطباء ولم تدخروا ثانية من وقتكم الا لخدمة شعبكم .

ان الاتفاقية التي وقعت عليها نقابة الأطباء قبل عام وعلى مضض وتنازلات كبيرة آخذه بعين الاعتبار مصلحة وصحة المواطن كأولوية لها والتي هي من الاساس مسؤولية الحكومة المباشرة وعليه فإننا في نقابة الاطباء لا يمكن أن ننتظر الى ما لا نهاية ولا يمكن قبول مماطلة الحكومة دون أي مبررات واقعية، إن توقيع الاتفاقية ما هو إلا التزام أخلاقي وقانوني من جهة مسؤولة اولا عن تطبيق القانون , وبالرغم من ذلك لا تزال الحكومة تتنصل وتماطل في تنفيذ الاتفاقية الموقعة معها منذ عام تقريبا، حيث تعهدت بالتوقيع بكفالة فخامة الرئيس حفظه الله ورعاه وبشهادة الوسطاء على تنفيذ الاتفاقية كاملة وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام خلال فترة قصيرة، حيث كان هناك جدول زمني للتنفيذ أقصاه شهر 4.2020 وقد أبدت النقابة مرونة في التنفيذ بسبب جائحة كورونا وتاخر اموال المقاصة، إلا أن الحكومة استغلت حرص الأطباء ونقابتهم على ابناء شعبنا وسلامتهم ولم تلتزم بما تعهدت به بالاتفاقية المذكورة.

بعد خمس (5) أشهر من تحصيل المقاصة قامت النقابة بالاونة الاخيرة بمراسلة الجهات المسؤولة وذات الصلة وعلى راسهم رئاسة الوزراء لتنفيذ الاتفاقية ولكن لم تتلقى النقابة اي ردود واضحة بل مزيدا من المماطلة والمراوغة على الرغم من قيام الحكومة بمكافأة بعض موظفي الوزارات الاخرى باستثناء موظفي وزارة الصحة.

لذلك قرر مجلس النقابة المنعقد في مدينة رام الله الجمعة بتاريخ 19.2.2021 ما يلي:

1.يوم الاثنين 22.02.2021 وقف العمل في جميع دوائر الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ومباني وزارة الصحة في نابلس ورام الله باستثناء المناوبين في المستشفيات ومراكز علاج كورونا على أن يكون هناك اعتصام مركزي إلزامي لجميع الأطباء الغير مناوبين أمام مقر مجلس الوزراء الساعة العاشرة صباحا يتبعه مؤتمر صحفي لنقيب الأطباء عند الساعة الثانية بعد الظهيرة في مقر النقابة

2.بعد المؤتمر الصحفي يجتمع مجلس النقابة لتحديد الإجراءات القادمة والتي ستكون تصعيدية ( غير مسبوقة ) ابتداءا من يوم الثلاثاء 23.02.2021.

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