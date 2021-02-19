فلسطين: 7 وفيات و859 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 وفيات، و859 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1025 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت وزيرة الصحة في التقرير اليومي حول الحالة والوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة الخليل، واثنتين في مدينة القدس، و3 وفيات في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (33)، قلقيلية (40)، ضواحي القدس (33)، طولكرم (44)، بيت لحم (30)، سلفيت (38)، نابلس (52)، جنين (25)، أريحا والأغوار (14)، رام الله والبيرة (114)، طوباس (1)"، قطاع غزة (139)، مدينة القدس (296) .



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (102)، قلقيلية (12)، ضواحي القدس (110)، طولكرم (32)، بيت لحم (31)، سلفيت (40)، نابلس (14)، جنين (25)، أريحا والأغوار (9)، رام الله والبيرة (170)، طوباس (10)"، قطاع غزة (246)، مدينة القدس (224) .



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة ان هناك 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.