دولي

العثور على جندي إسرائيلي مقتولًا بالرصاص

العثور على جندي إسرائيلي مقتولًا بالرصاص
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم العثور على جثة جندي اسرائيلي من دورية ما يسمى بحرس الحدود ميتا بطلقات نارية في جسده في عكا بالداخل.

واشارت الى انه تم اعتقال جندي اسرائيلي آخر للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

وقالت " تم العثور على مقاتل حدودي يبلغ من العمر 21 عامًا ميتًا الليلة الماضية مصابًا بأعيرة نارية في جسده في مركز شرطة حرس الحدود في مركز شرطة عكا ، واعتقل مقاتل آخر".

أخبار ذات صلة

صور فضائية تؤكد أن إسرائيل توسع موقع (ديمونا) النووي

صور فضائية تؤكد أن إسرائيل توسع موقع (ديمونا) النووي

يونسكو: جائحة (كورونا) تسببت بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ

يونسكو: جائحة (كورونا) تسببت بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ

110 ملايين و848 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

110 ملايين و848 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

استطلاع رأي: معارضو نتنياهو يحصلون على 60 مقعدًا في الكنيست

استطلاع رأي: معارضو نتنياهو يحصلون على 60 مقعدًا في الكنيست

(واشنطن بوست): بايدن سدد صفعة مستحقة لنتنياهو

(واشنطن بوست): بايدن سدد صفعة مستحقة لنتنياهو

السلطات الصحة الفرنسية تسجل انخفاضاً للإصابات والوفيات اليومية بـ (كورونا)

السلطات الصحة الفرنسية تسجل انخفاضاً للإصابات والوفيات اليومية بـ (كورونا)

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بـ(كورونا)

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بـ(كورونا)

بريطانيا تُسجل 454 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا)

بريطانيا تُسجل 454 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة "كفر قدوم"

إصابة بـ&#34;المطاط&#34; خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابة بـ"المطاط" خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والاحتلال يحتجز حافلات مصلين

وزير الصحة تشكل لجنة تحقيق فنية في قضية الطبيب قمصية

وزير الصحة تشكل لجنة تحقيق فنية في قضية الطبيب قمصية

الاحتلال يواصل عزل الأسيرتان فدوى حمادة ونوال فتيحة

الاحتلال يواصل عزل الأسيرتان فدوى حمادة ونوال فتيحة

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة

صحيفة: (حماس) تنتخب قيادتها بغزة في مراكز اقتراع غير معلنة

صحيفة: (حماس) تنتخب قيادتها بغزة في مراكز اقتراع غير معلنة

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)

الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا بولي العهد السعودي

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا بولي العهد السعودي