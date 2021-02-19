العثور على جندي إسرائيلي مقتولًا بالرصاص

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية انه تم العثور على جثة جندي اسرائيلي من دورية ما يسمى بحرس الحدود ميتا بطلقات نارية في جسده في عكا بالداخل.



واشارت الى انه تم اعتقال جندي اسرائيلي آخر للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.



وقالت " تم العثور على مقاتل حدودي يبلغ من العمر 21 عامًا ميتًا الليلة الماضية مصابًا بأعيرة نارية في جسده في مركز شرطة حرس الحدود في مركز شرطة عكا ، واعتقل مقاتل آخر".