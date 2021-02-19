وزير الصحة تشكل لجنة تحقيق فنية في قضية الطبيب قمصية

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رام الله - دنيا الوطن

شكلت وزيرة الصحة مي الكيلة، لجنة تحقيق طبية فنية، في قضية الطبيب سلامة قمصية، بالتنسيق مع نقابة الأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني.



وأكدت الكيلة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن اللجنة ستباشر عملها مطلع الأسبوع المقبل، وانها ستعمل بكل شفافية وبشكل فني وعلمي.



وقالت: "نستنكر أي اعتداء يمس الكادر الطبي والصحي، طواقمنا تبذل كل جهد ووقت في متابعة صحة أبناء شعبنا وتقديم العلاج لهم، واستمرار هذه الاعتداءات يقوّض الجهود المبذولة في تطوير الكوادر والمراكز الصحية وتوطين الخدمة".



وشددت الكيلة على أهمية محاسبة كل من يعتدي على المراكز والكوادر الطبية والصحية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقه، وتمنت الشفاء العاجل للطبيب قمصية.



يذكر أن الطبيب قمصية كان قد تعرض الأسبوع المنصرم، لاعتداء، عندما كان يستقل مركبته في أحد شوارع بيت لحم، حيث اعترضته مركبة أخرى، واعتدى من كان بداخلها عليه بأدوات حادة.