شؤون فلسطينية

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية في محيط القدس القديمة
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال سيرت عشرات الدوريات الراجلة من جنودها في مختلف مداخل البلدة القديمة والأقصى، ودققت في بطاقات المصلين الشخصية، كما منعت ثلاث حافلات تقل مصلين من الضفة من الدخول للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

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