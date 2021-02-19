شؤون فلسطينية

لليوم الثاني.. الاحتلال يغرق مئات الدونمات الزراعية بالمياه شرقي قطاع غزة

لليوم الثاني.. الاحتلال يغرق مئات الدونمات الزراعية بالمياه شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اغرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مئات الدونمات الزراعية، بفتحها عبارات مياه الامطار لليوم الثاني على التوالي شرق غزة.

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مزارعين، بأن قوات الاحتلال فتحت عبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، إضافة إلى إغراق عشرات الدونمات الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتكبد المزارعون خسائر مادية فادحة بعد أن غمرت مياه العبارات أراضيهم الزراعية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد فتح عبارات المياه كل فترة خلال فصل الشتاء لاغراق أراضي المواطنين الزراعية وممتلكاتهم.

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