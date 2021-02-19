شؤون فلسطينية

الخارجية: إغراق خيم حمصة وشرق غزة بالمياه صفعة للمجتمع الدولي ومبادئ حقوق الإنسان

الخارجية: إغراق خيم حمصة وشرق غزة بالمياه صفعة للمجتمع الدولي ومبادئ حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، صفعة للمجتمع الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأعربت الخارجية في بيان صحفي اليوم الجمعة، عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات التي تحرم الفلسطيني من أبسط حقوق الإنسان الأساسية.

وادانت، اقدام سلطات الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن منطقة ابو العجاج في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا، واعتبرته امعانا بممارسة أبشع أشكال العنصرية والكراهية، خاصة ان ذلك سينعكس على جميع نواحي حياتهم واقتصادهم وزراعتهم.

وقالت الخارجية: إن قطع التيار الكهربائي عن المواطنين في منطقة ابو العجاج بقرية الجفتلك شمال مدينة أريحا، واغراق مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار، عقب فتح العبارات شرق مدينة غزة، وغرق خيام المواطنين في حمصة بالاغوار بعد هدم مساكنهم وتشريدهم في العراء، مشاهد تظهر عنصرية الاحتلال، ضمن قائمة طويلة من الانتهاكات والجرائم اليومية المتواصلة، هدفها ابتلاع وسرقة الارض الفلسطينية، وتهجير وطرد المواطنين، واحلال المستوطنين مكانهم.

ورأت أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم والانتهاكات تواطؤ مع دولة الاحتلال أو خوفا منها، ودعت إلى تطبيق الشعارات التي تتغنى بها الدول حول حقوق الإنسان، والكف عن الازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.

وشددت الخارجية في بيانها على أن السلوك الدولي لايشجع ولا يؤسس لمنهج السلام، إن لم يكن يشجع دولة الاحتلال على استفرادها العنيف بشعبنا.

أخبار ذات صلة

صحيفة: (حماس) تنتخب قيادتها بغزة في مراكز اقتراع غير معلنة

صحيفة: (حماس) تنتخب قيادتها بغزة في مراكز اقتراع غير معلنة

لليوم الثاني.. الاحتلال يغرق مئات الدونمات الزراعية بالمياه شرقي قطاع غزة

لليوم الثاني.. الاحتلال يغرق مئات الدونمات الزراعية بالمياه شرقي قطاع غزة

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

الشعبية: نرفض قرار (أونروا) بتوحيد السلة الغذائية

الشعبية: نرفض قرار (أونروا) بتوحيد السلة الغذائية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد &#34;داوود الخطيب&#34; مساء اليوم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "داوود الخطيب" مساء اليوم

ناصر القدوة: اتفاق فتح وحماس &#34;صفقة&#34; و&#34;مجموعة دحلان&#34; لا تشكل حالة سياسية مقبولة للشعب

ناصر القدوة: اتفاق فتح وحماس "صفقة" و"مجموعة دحلان" لا تشكل حالة سياسية مقبولة للشعب

الشرطة البحرية تُصدر تنويهًا للصيادين بشأن عودتهم للعمل في البحر

الشرطة البحرية تُصدر تنويهًا للصيادين بشأن عودتهم للعمل في البحر

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية لمحافظات القطاع

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد &#34;داوود الخطيب&#34; مساء اليوم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "داوود الخطيب" مساء اليوم

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين

حشود من المصلين يلبون نداء &#34;الفجر العظيم&#34; في المسجد الأقصى

حشود من المصلين يلبون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

الأردن والنرويج: يجب ايجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)

الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا بولي العهد السعودي

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا بولي العهد السعودي