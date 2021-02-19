الاحتلال يسلم جثمان الشهيد "داوود الخطيب" مساء اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن يسلّم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد "داوود الخطيب" إلى ذويه لموارته الثرى.



وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الاحتلال سيسلم جثمان الشهيد الخطيب اليوم الساعة الـ5 مساء، مشيرا إلى أن جنازته العسكرية ستنطلق يوم غد السبت الساعة 10:30 صباحاً من مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه منزل عائلته.