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شاهد: "رغد صدام حسين" تنشر صورة أول رسالة تلقتها من والدها أثناء محاكمته

شاهد: "رغد صدام حسين" تنشر صورة أول رسالة تلقتها من والدها أثناء محاكمته
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صورة أول رسالة تلقتها من والدها أثناء محاكمته، وكشفت ماذا كان يطلب منها في رسائله لها خلال تلك الفترة.

وكشفت رغد في الجزء الرابع من لقائها مع قناة "العربية"، عن تفاصيل الرسائل التي تلقتها من والدها أثناء المحاكمة وأهم طلباته.

وقالت رغد إن "والدها كان يطلب في رسائله لها ملابس وسيجار".

وأوضحت أنه "كان يدخن السيجار، وكان يهديه لمن معه"، مشيرة إلى أنه "كان ينبهها على الماركة المحددة التي يريدها".

وأشارت إلى أن الرسائل التي كانت تتلقاها كان يتم محو أجزاء كبيرة منها، لافتة إلى أن الأمر نفسه انطبق على مذكرات صدام حسين، حيث إن هناك صفحات مفقودة.

 


 

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