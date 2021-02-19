إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

وزير المالية المصري محمد معيط

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام مصرية: إن نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد الخاصة بوزير المالية المصري محمد معيط، جاءت إيجابية.



وأشار موقع (اليوم السابع) إلى أن الوزير معيط في حالة جيدة ويمارس عمله من البيت بشكل طبيعي.



وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت تسجيل 618 إصابة و49 حالة وفاة بفيروس كورونا في الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 175677 حالة من ضمنهم 136081 حالة تم شفاؤها، و10150 حالة وفاة.