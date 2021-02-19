الشرطة البحرية تُصدر تنويهًا للصيادين بشأن عودتهم للعمل في البحر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الشرطة البحرية بغزة، صباح يوم الجمعة، تنويهاً مهماً للصيادين بشأن المنخفض الجوي وعودتهم لعملهم بالبحر.
وقالت الشرطة، في تصريحٍ صحفي وصل وكالة "دنيا الوطن": "إنّه نظراً لتحسُّن الظروف الجوية، فقد تقرر السماح للصيادين بالعودة لمزاولة مهنة الصيد داخل البحر، اعتباراً من صباح اليوم".
أصدر الشرطة البحرية بغزة، صباح يوم الجمعة، تنويهاً مهماً للصيادين بشأن المنخفض الجوي وعودتهم لعملهم بالبحر.
وقالت الشرطة، في تصريحٍ صحفي وصل وكالة "دنيا الوطن": "إنّه نظراً لتحسُّن الظروف الجوية، فقد تقرر السماح للصيادين بالعودة لمزاولة مهنة الصيد داخل البحر، اعتباراً من صباح اليوم".
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