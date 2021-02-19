الشرطة البحرية تُصدر تنويهًا للصيادين بشأن عودتهم للعمل في البحر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الشرطة البحرية بغزة، صباح يوم الجمعة، تنويهاً مهماً للصيادين بشأن المنخفض الجوي وعودتهم لعملهم بالبحر.



وقالت الشرطة، في تصريحٍ صحفي وصل وكالة "دنيا الوطن": "إنّه نظراً لتحسُّن الظروف الجوية، فقد تقرر السماح للصيادين بالعودة لمزاولة مهنة الصيد داخل البحر، اعتباراً من صباح اليوم".