الصحة بغزة تكشف حصيلة إصابات ووفيات (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة: إنه تم إجراء 1879 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، إضافة لثلاث وفيات.



وأضافت في موجزها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع: بأن 246 حالات جديدة من مصابي فيروس (كورونا) قد تعافت.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 54180 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2058 حالة، وإجمالي المتعافين 51581 حالة، وإجمالي الوفيات 541 حالة وفاة



ووصل إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 41 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 21 حالة.