الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة: إن بلاده وإسرائيل يتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد فيروس (كورونا).



وأضاف آل خاجة في تغريدة أطلقها بثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والعبرية على موقع (تويتر): "الإمارات وإسرائيل تتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد كوفيد-19. نحن نتعلم من بعضنا البعض ونتشارك هذه المعرفة مع العالم. هذا ما يجلبه السلام".



وأوضح أن "الإمارات وإسرائيل متحدتان في إنقاذ الأرواح وإنهاء كوفيد-19، وعودة فتح اقتصاد بلدينا بأمان".