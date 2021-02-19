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الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)

الإمارات: متحدون مع إسرائيل في إنقاذ الأرواح وإنهاء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة: إن بلاده وإسرائيل يتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد فيروس (كورونا).

وأضاف آل خاجة في تغريدة أطلقها بثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والعبرية على موقع (تويتر): "الإمارات وإسرائيل تتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد كوفيد-19. نحن نتعلم من بعضنا البعض ونتشارك هذه المعرفة مع العالم. هذا ما يجلبه السلام".

وأوضح أن "الإمارات وإسرائيل متحدتان في إنقاذ الأرواح وإنهاء كوفيد-19، وعودة فتح اقتصاد بلدينا بأمان".

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