وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا بولي العهد السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، اتصالا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما نقله موقع وزارة الدفاع الأمريكية.



,وقال بيان وزارة الدفاع الأمريكية: إنه جرى خلال المكالمة "التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".



وأضاف أن "الوزير دان الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، وأعرب عن التزامه بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها".



وبحث أوستين "أهمية إنهاء الحرب، وشكر ولي العهد على التزام المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى تسوية سياسية"، مشددا على "دور المملكة كدعامة لبنية الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأهمية تقاسم المسؤولية عن الأمن والاستقرار الإقليميين".



وطالب الوزير بـ"الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة".