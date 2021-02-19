دولي

يونسكو: جائحة (كورونا) تسببت بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ

يونسكو: جائحة (كورونا) تسببت بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ
رام الله - دنيا الوطن
قالت المدیرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة "یونسكو"، أودري أوزلاي، إن جائحة "كورونا"، تسببت بأضخم اضطراب تعلیمي في التاريخ.

وأضافت أوزلاي في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) اليوم الجمعة، أن موجة الإغلاقات العالمیة التي اجتاحت المدارس والجامعات أثرت على أغلبیة الطلاب وأدت إلى تفاقم خطیر في أوجه عدم المساواة في التعلیم وإحداث تحولات جذریة طالت نظما تعلیمیة برمتها حول العالم.

وحذرت من ان إغلاق المدارس والجامعات لفترات طویلة وتكراره یؤدي إلى تفاقم خسائر التعلم وتعاظم الآثار على الصحة العقلیة للأطفال، وشددت على ضرورة ابقاء المدارس مفتوحة أو إعادة فتحها في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الامتثال الكامل للقواعد الصحیة.

وذكرت اوزلاي أن تحالف یونسكو العالمي للتعلیم یعكف على ضمان استمرار التعلم بكل السبل من ضمنها التعلیم عن بعد، رغم أنه لا یمكن ان یحل مكان المدارس.

وأشارت إلى أنه بعد مضي عام على تفشي الجائحة لا یزال أكثر من 800 ملیون طالب يواجهون اضطرابات كبیرة في تعليمهم ما بین الاغلاق الكامل او تخفیض عدد الساعات الدراسیة.

وأعرب عن خشيتها من أن تؤدي الأزمة إلى تضخم فجوة التمویل السنوي المخصص للتعلیم في البلدان الأشد فقرا لتصل إلى 200 ملیار دولار سنویة، وأكدت ان فترات الإغلاق الطویلة للمدارس والجامعات تقوض التقدم المحرز في قطاع التعلیم خلال العقد المنصرم.

وبینت أنه منذ تفشي الجائحة وصلت خسارة طلاب المدارس في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل إلى أربعة أشهر من التعلیم وذلك مقارنة بخسارة تعادل ستة أسابیع في البلدان المرتفعة الدخل وذكرت ان أكثر من 450 ملیون طالب تعذر عليهم الانتفاع بالتعلیم بسبب التحول العالمي إلى التعلیم عن بعد، وأوضحت أنه في أفریقیا هناك 4 من بین كل 5 دارسین لا یتمتعون بإمكانیة الاتصال الإلكتروني وحتى في أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة هناك شخص واحد على الأقل من بین كل 7 طلاب لا یمتلك خدمة الإنترنت في المنزل.

وثمنت اوزلاي بالدور المحوري للمعلمین، مؤكدة ان الجائحة "فتحت بصیرتنا على مدى حاجة المجتمعات إلى المدارس والمعلمین والمربین"، معتبرة المدارس بمثابة ملاذ صحي وآمن للطلاب.

أخبار ذات صلة

110 ملايين و848 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

110 ملايين و848 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

استطلاع رأي: معارضو نتنياهو يحصلون على 60 مقعدًا في الكنيست

استطلاع رأي: معارضو نتنياهو يحصلون على 60 مقعدًا في الكنيست

(واشنطن بوست): بايدن سدد صفعة مستحقة لنتنياهو

(واشنطن بوست): بايدن سدد صفعة مستحقة لنتنياهو

السلطات الصحة الفرنسية تسجل انخفاضاً للإصابات والوفيات اليومية بـ (كورونا)

السلطات الصحة الفرنسية تسجل انخفاضاً للإصابات والوفيات اليومية بـ (كورونا)

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بـ(كورونا)

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بـ(كورونا)

بريطانيا تُسجل 454 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا)

بريطانيا تُسجل 454 وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا)

الصين: على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني &#34;للخروج من المأزق&#34;

الصين: على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني "للخروج من المأزق"

الصحة الإيطالية: تسجيل 13762 إصابة و347 وفاة جديدة بـ (كورونا)

الصحة الإيطالية: تسجيل 13762 إصابة و347 وفاة جديدة بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين

حشود من المصلين يلبون نداء &#34;الفجر العظيم&#34; في المسجد الأقصى

حشود من المصلين يلبون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة

جبهة التحرير الفلسطينية: فتح سدود المياه صوب الأراضي الزراعية إجرام ممنهج

جبهة التحرير الفلسطينية: فتح سدود المياه صوب الأراضي الزراعية إجرام ممنهج

هيئة الأسرى: إدارة سجن (مجدو) تواصل عزل الأسير الجاغوب بظروف قاسية

هيئة الأسرى: إدارة سجن (مجدو) تواصل عزل الأسير الجاغوب بظروف قاسية

الاحتلال يُقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داوود الخطيب

الاحتلال يُقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داوود الخطيب

مستوطنون يحرقون مركبة بالقرب من كفر مالك

مستوطنون يحرقون مركبة بالقرب من كفر مالك

منوعات

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: &#34;خرابيط&#34;

شاهد: إعلامية تحرج زوجها برد فعلها على هديته الفاخرة: "خرابيط"

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

شاهد: وفاء الكيلاني تحسم الجدل حول انفصالها عن تيم حسن

ماذا ردت بسمة الكويتية &#34;المرتدة عن الإسلام&#34; على منتقديها ؟

ماذا ردت بسمة الكويتية "المرتدة عن الإسلام" على منتقديها ؟

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لريم عبدالله تشعل مواقع التواصل

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

أحمد فهمي يضع شرطًا لتجسيد سفينة تايتانيك.. فما هو ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: الجمهور يتهم أحمد الفيشاوي بتهمة كبيرة.. فما هي ؟

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل &#34;لؤلؤ&#34;

شاهد: ماذا قالت هيدي كرم عن دورها في مسلسل "لؤلؤ"

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

رضوى الشربيني تعلن إصابتها وكافة أفراد العائلة بالكورونا.. ووالدتها بوضع حرج

عربي

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

إصابة وزير المالية المصري بفيروس (كورونا)

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا بولي العهد السعودي

وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالًا بولي العهد السعودي

الرئيس الجزائري يُقرر حل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

الرئيس الجزائري يُقرر حل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

(رويترز): التحالف بقيادة السعودية يُرسل قوات إلى مأرب لصد هجوم الحوثيين

(رويترز): التحالف بقيادة السعودية يُرسل قوات إلى مأرب لصد هجوم الحوثيين