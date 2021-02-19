شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنًا من جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسماعيل عبد الباقي رفيق أبو الوفا (31 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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