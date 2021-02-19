110 ملايين و848 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليونين و453 ألف وفاة، فيما تزيد حصيلة المصابين الاجمالية عن 110 ملايين و848 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 85 مليونا و798 ألف مريض.



وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، استقراراً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 398 ألف و268 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,497 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,761 وفاة)، والبرازيل (1،432 وفاة)، والمكسيك (1,075 وفاة)، وروسيا (480 وفاة)، وألمانيا (473 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (68,924 إصابة)، والبرازيل (51,350 إصابة)، وفرنسا (22,501 إصابة)، واسبانيا (14,515 إصابة)، وإيطاليا (13,762 إصابة).



ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (505,309 وفيات)، والبرازيل (243,610 وفيات)، والمكسيك (178,108 وفيات)، والهند (156,123 وفاة)، وبريطانيا (119,387 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,523,524 إصابة)، والهند (10,963,394 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ10 ملايين بواقع (10,030,626 إصابة)، وروسيا (4,125,598 إصابة)، وبريطانيا (4,083,242 إصابة).