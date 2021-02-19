دولي

استطلاع رأي: معارضو نتنياهو يحصلون على 60 مقعدًا في الكنيست

استطلاع رأي: معارضو نتنياهو يحصلون على 60 مقعدًا في الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة (معاريف) حصول كتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 60 مقعدا بالكنيست، مقابل 48 مقعدا لكتلة نتنياهو والحرديم.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، يواصل حزب الليكود الحفاظ على الاستقرار بالصدارة، بحصوله على 28 مقعدا، في الانتخابات القادمة.

ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 28 مقعدا، يش عتيد 18، تكفاه حدشاه 15، يمينا 12، المشتركة 9، يسرائيل بيتنا 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، العمل 5، ميرتس 5، تحالف القوة اليهودية 5 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:

41% نتنياهو – 39% جدعون ساعر

52% نتنياهو – 35% يائير لبيد

40% نتنياهو – 37% نفتالي بينت.

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