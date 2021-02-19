شؤون فلسطينية

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة، كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 8 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 7 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل 

بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل 

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

بازيلاء: 1ك = 4 شيكل 

لفت: اك = 1 شيكل 

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل 

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل 

ورق عنب  = 9 شيكل  

قلقاس = 6 شيكل 

فول أخضر 1ك = 3 شيكل 

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 3 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكلضر

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل 

عنب أسود 1ك = 12 شيكل  

رمان 1ك = 4 شيكل 

قشطة 1ك = 16 شيكل 

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10 شيكل الكرتونة 

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل 

لحمة بتلو: 36 شيكل.

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