الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرايلي فجر يوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس.



ففي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سفيان أبو الهوى (18 عاما)، وأحمد قباجة (20 عاما)، من مطلة الأنتر في الطور، ونقلتهما لمراكز التحقيق في المدينة.



وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اسماعيل عبد الباقي رفيق أبو الوفا (31 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وخربت في محتوياته.