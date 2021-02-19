شؤون فلسطينية

تعرف على موعد انحسار المنخفض الجوي

تعرف على موعد انحسار المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
 يستمر تأثير المنخفض الجوي و يستمر الجو غائما ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق وقد تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ،والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، ويتوقع في ساعات الليل ان يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 2021/02/20  يكون الجو غائما جزئيا  الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد وتبقى الفرصة مهيأة  خاصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية  الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2021/02/21  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين 2021/02/22 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو مع بقاء الجو شديد البرودة الى بارد والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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