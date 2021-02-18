شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية: فتح سدود المياه صوب الأراضي الزراعية إجرام ممنهج

جبهة التحرير الفلسطينية: فتح سدود المياه صوب الأراضي الزراعية إجرام ممنهج
رام الله - دنيا الوطن
وصفت جبهة التحرير الفلسطينية، العمل الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، بفتح سدود مياه الأمطار الآتية من المستوطنات، تجاه أراضي المواطنين شرقي مدينة غزة، صباح اليوم، بالعمل الإجرامي الممنهج، والذي يهدف لإتلاف المزروعات، وتدمير الحقول الزراعية، وتكبيد المزارعين خسائر فادحة.

وقالت الجبهة في بيان لها: "إن هذه الأعمال التخريبية المقصودة من قبل الحكومة الإسرائيلية، لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة العمل في أرضهم وإصلاحها، والتشبث بها كونها أرض الآباء والأجداد، إضافة إلي أنها تمثل مصدر الرزق الوحيد لأصحابها وعائلاتهم في ظل الحصار المفروض على أهالي قطاع غزة، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمزارعين وأراضيهم".

ودعت المواطنين المتضررين، لتقديم شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية؛ لممارسة صلاحياتها على الأراضي الفلسطينية، كما تم مؤخراً، و ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والتصرفات بحق الزراعة والبيئة الفلسطينية، وتقديمهم للمحاكمة، كما طالبت الحكومة الفلسطينية، بدعم مادي وقانوني لهذا الملف، الذى يهم شريحة واسعة من أبناء شعبنا.

وناشدت جبهة التحرير، وزارة الزراعة الفلسطينية، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الدولية، لمساعدة وتعويض المزارعين المتضررين، عن الخسائر التي لحقت بأراضيهم، ومحاصيلهم التي أتلفت بسبب هذا العمل الجبان.

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