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الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

الرئيس الجزائري يقرر حل البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، قراراً بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، داعياً الى انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي سياق أخر، قال تبون خلال كلمة له، مساء اليوم: "سنصنع لقاح (سبوتنيك V)، في غضون 6 أشهر وسنعين به الأصدقاء والأشقاء في إفريقيا"، مضيفا: "اتفقنا مع روسيا لتصنيع لقاح كوفيد 19 في الجزائر".

من جانب آخر، أصدر الرئيس الجزائري، عفوا رئاسيا عن 60 من "معتقلي الحراك".

وتعتبر كلمة تبون هي الاولى منذ عودته من رحلة العلاج في ألمانيا اتفاق بلاده مع روسيا على توفير لقاح كوفيد 19.

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