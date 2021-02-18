الصحة الإيطالية: تسجيل 13762 إصابة و347 وفاة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 13762 إصابة جديدة بعدوى فيروس (كورونا)، مع رصد 347 حالة وفاة ناجمة عن المرض.



وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) في إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 13762، مقابل 12074 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2765412 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت الوزارة، أنها رصدت 347 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 369 في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 94887 حالة.



وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2286024 شخصاً بعد رصد 17771 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم، من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والسادسة من حيث عدد الوفيات، جراء الجائحة.



وسبق أن مددت الحكومة، حالة الطوارئ الصحية؛ لاحتواء جائحة فيروس (كورونا) في البلاد حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل.



وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس (كورونا) المستجد.