(يديعوت): سفير الإمارات بإسرائيل يبحث عن "فيلا" في هرتسليا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن ستة ممثلين عن وزارة الخارجية الإماراتية، وصلوا إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، ويقومون حالياً بجولة بحثاً عن عقارات.



وقالت الصحيفة: "الممثلون يبحثون على عقار في تل أبيب، سيكون كمقر لسفارة الإمارات، و(فيلا) في هرتسليا، ستكون بمثابة مقر إقامة للسفير الإماراتي، محمد آل خاجة، الذي سيصل إلى إسرائيل الشهر المقبل مع زوجته وأبنائه الأربعة".