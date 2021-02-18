الجيش الإسرائيلي يُسلم سوريا اثنين من رعاة الأغنام

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رام الله - دنيا الوطن

سلم الجيش الإسرائيلي، اثنين من رعاة الأغنام السوريين للصليب الأحمر، عبر (معبر القنطرة)، وفقًا لتعليمات المستوى السياسي.



وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن الراعيين، اعتقلهما الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، شرق السياج الحدودي مع سوريا، بعد أن عبرا السياج الحدودي إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بناء على تعليمات المستوى السياسي، أعاد الجيش قبل قليل، اثنين من رعاة الماشية إلى الصليب الأحمر الدولي، عبر (معبر القنيطرة)، وكانت قوات الجيش، قد ألقت القبض عليهما، قبل أسبوعين في إطار سلسلة كمائن نصبت على الحدود مع سوريا، حيث رصدت اجتيازهما خط الحدود إلى الداخل".