هيئة الأسرى: إدارة سجن مجدو تواصل عزل الأسير الجاغوب بظروف قاسية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عزل الأسير وائل الجاغوب بزنازين العزل الانفرادي بسجن مجدو بظروف صعبة وسيئة.



وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن الأسير الجاغوب معزول منذ منتصف العام الماضي، وتم تجديد عزله في شهر كانون أول 2020 لستة أشهر أخرى، حيث يقبع في غرفة ضيقة سيئة التهوية والإنارة، ومغيب عن العالم الخارجي، ويمنع من الزيارة منذ مدة طويلة ويجدد قرار حرمانه من زيارة الاهل كل 3 أشهر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ولفتت إلى أن إدارة سجن مجدو تواصل عزل 8 أسرى في سجن مجدو لمدد متفاوتة، وبظروف متشابهة من حيث السوء والصعوبة.



واعتقل الأسير الجاغوب (43 عاما) في العام 2001، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتصل مجموع سنوات اعتقاله حتى اليوم الى 25 عاما، ويشغل الجاغوب مسؤول فرع الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال.