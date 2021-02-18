الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد الأسير داوود الخطيب





رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن جثمان الأسير الفلسطيني الشهيد داوود الخطيب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجاز جثمانه.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الاحتلال أبلغ الارتباط الفلسطيني بأنه سيقوم بتسليم جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب يوم غد الجمعة.وأكدت الهيئة، في بيان لها أنها كانت قد قدمت عبر محاميها قبل نحو أسبوعين التماسًا، لما تسمى بمحكمة الاحتلال العليا؛ للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد الأسير داوود الخطيب من بيت لحم، بعد مماطلة وتجاهل النيابة الإسرائيلية لطلبات سابقة للإفراج عن جثمان الشهيد الخطيب، وعدم إصدار أي ردود بهذا الخصوص.وكان الأسير الخطيب قد تعرض بتاريخ 9/8/2017 لجلطة قلبية، أثناء تواجده في سجن "ريمون"، وقد جرى نقله إلى مستشفى"سوروكا".واعتقل الخطيب بتاريخ 2/4/2001، عقب محاصرة منزله في بيت لحم، ومنذ اعتقاله تنقل بين أكثر من خمس سجون حيث حكم عليه بالسجن 18 عاماً ونصف بتهمة نشاطه في الانتفاضة، وتنفيذه عدة عمليات نوعية ضد الاحتلال ولم يتبق للإفراج عنه سوى 6 أشهر.ويشار إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 وصل إلى 226 شهيداً، بينهم 71 ارتقوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، بينما ارتقى 73 نتيجة التعذيب، و75 أسيراً نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة، و7 أسرى استشهدوا نتيجة إصابتهم بالرصاص وهم داخل السجون.كما ويشار إلى أن 4 شهداء ارتقوا خلال العام المنصرم 2020 أولهم الأسير "نور رشاد البرغوثي"، والثاني هو الأسير" سعدى خليل الغرابلى" (75 عاماً)، والثالث هو الأسير "داود طلعت الخطيب، وآخرهم الأسير "كمال نجيب أبو وعر".