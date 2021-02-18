مستوطنون يحرقون مركبة بالقرب من كفر مالك



وفي وقت سابق من شهر كانون الأول الماضي، هاجم مستوطنون بالأسلحة والكلاب البوليسية مسيرة سلمية منددة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك.



وتعرضت قرية كفر مالك لاعتداءات المستوطنين، وخاصة بحق الأشجار، حيث قطعت مئات الأشجار في المنطقة، عدا أن المزارعين ممنوعون من الوصول إلى الأراضي التي يملكونها نظراً لوجود تهديدات حقيقية من قبل المستوطنين باستهدافهم.



وتشهد كفر مالك مسيرات مناهضة للاستيطان ورفضاً لمساعي مستوطني مستوطنة "كفار شاحر" المقامة على أراضي القرية السيطرة على منطقة عين سامية التي تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب.



وتواصل سلطات الاحتلال ومستوطنيه انتهاكاتهم ضد المواطنين، وتصعيد سياسة هدم المنازل والمنشآت التجارية وتشريد العائلات، ومخالفة المواطنين وتغريمهم بمبالغ مالية باهظة، بدعوى البناء دون ترخيص.



ويواصل الاحتلال ومستوطنوه تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.







رام الله - دنيا الوطنأحرقت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الخميس، مركبة شحن لمواطن من قرية المزرعة الشرقية، في "كسارة حجارة" مقامة على أراضي كفر مالك شرق رام الله.وقال المواطن إياد أبو شيخة صاحب المركبة: "إن مستوطنين يستقلون دراجات نارية هاجموا الكسارة التي يمتلكها قرب منطقة عين سامية شرق كفر مالك، وأحرقوا الشاحنة الموجودة هناك، مستغلين عدم وجود أحد من العمال".ولفت أبو شيخة إلى أن قيمة خسارته تقدر بنحو 120 ألف شيقل، فيما أن الكسارة مقامة على أراضي طابو منذ أكثر من عام.وقال أبو شيخة: " جمعيات استيطانية هددته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإجباره على تركها وإخلائها".وتشهد قرية كفر مالك في الآونة الأخيرة اعتداءات مكثفة من المستوطنين، وتحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.