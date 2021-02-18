هل انتهى المنخفض الحالي وكيف ستكون الحالة الجوية الأسبوع المقبل؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، أن المنخفض الحالي مستمر، لافتا إلى أن فرص تساقط الأمطار مستمرة ولكن على فترات حتى صباح يوم السبت.



وأشار العلامي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، في نهار يوم السبت، سيطرأ استقراراً تدريجياً على الأجواء، وبالتالي ستنتهي تأثيرات المنخفض الجوي الحالي، منوها في الوقت ذاته إلى أن هذه الليلة حتى يوم غدٍ الجمعة، ستشهد فرصاً لتساقط الامطار على فترات متباعدة ومتفرقة من منطقة إلى أخرى.



وقال: "منتصف الأسبوع المقبل أي يوم الاثنين او الثلاثاء، سيكون هناك حالة ن عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي سيكون هناك هطول للأمطار".