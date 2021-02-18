الدفاع المدني يتعامل مع 205 مهمات إنقاذ خلال 48 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

سجل جهاز الدفاع المدني 205 مهمات إنقاذ في مختلف محافظات الضفة الغربية، خلال 48 ساعة منذ بداية المنخفض وحتى مساء اليوم الخميس.



وأوضح أن الدفاع المدني في بيان صدر عنه، أن هذا المنخفض شهد انخفاضا في التدخلات مقارنة بالمنخفضات السابقة، حتى الساعة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع 47 حالة إزالة أجسام وعوائق وأشجار بفعل الرياح، ومثلها بمهمات فتح الطرق وعبارات المياه في المناطق التي ارتفع منسوب المياه فيها، والعمل على تصريف مياه من منازل ومنشآت في 53 مهمة.



وأضاف التقرير أنه تم التعامل مع 20 حريقا مختلفا بينها أربعة حرائق منازل، وتسببت حوادث السير البالغة 12 حادثا في حالة وفاة و16 إصابة متفاوتة .



كما تسببت الاحوال الجوية في انهيارات جزئية في طريق واد برقين في سلفيت، وإنهيار جدار في بلدة إماتين بقلقيلية، وإنهيار صخور على طريق المعرجات بأريحا.



وسجلت محافظة جنين أعلى نسبة تدخلات، وأقلها سلفيت.