الاحتلال يعتقل أربعة شبان من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أربعة شبان من البلدة القديمة في الخليل.



وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: نزار ناصر غلمة (19 عاما)، وأحمد سعيد الرجبي (18 عاما)، وفهد عطا احريز (21 عاما)، وأمجد جميل الأدهمي (20 عاما)، أثناء اللعب بالثلج في البلدة القديمة وسط الخليل، واقتادتهم إلى مركز التحقيق"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.