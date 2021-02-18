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قطر تعلن قرارا جديدا في سبيل تشديد قيود مكافحة (كورونا)

قطر تعلن قرارا جديدا في سبيل تشديد قيود مكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت الحكومة القطرية، اليوم الخميس، خطوة جديدة في سبيل إعادة تشديد القيود الرامية للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد في أراضيها.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية اليوم قرارا جديدا يقضي بفرض بعض القيود على متعهدي تجهيز وتنظيم حفلات الزفاف والمناسبات من خلال إلزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والإرشادات التي حددتها هذه الوزارة ووزارتا والصحة العامة والداخلية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومن الإرشادات الجديدة التي أكد عليها القرار تأجيل أو إلغاء حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والقاعات والمساحات الخارجية حتى إشعار آخر، باستثناء حفلات الزفاف المقامة في المنازل أو المجالس، مع اقتصار تواجد المدعوين على أفراد العائلة من الزوج والزوجة بحضور ما لا يزيد عن 10 أشخاص في الأماكن المغلقة (المنزل أو المجلس) و20 شخصا في الأماكن المفتوحة في المنزل.

ويتوجب على جميع الأفراد ومتعهدي تجهيز وتنظيم حفلات الزفاف الحصول على الموافقة المسبقة لإقامة الحفل عن طريق تطبيق "مطراش 2" الإلكتروني، ولا يجوز دخول الموظفين والمدعوين إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار إليها في تطبيق "احتراز" ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط.

كما تنص الإرشادات الجديدة على ضرورة فحص وقياس درجة حرارة جميع الموظفين والمدعوين والسماح فقط بدخول الأفراد الذين تقل درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية

كما شدد القرار الجديد على التعهد بالالتزام بالضوابط والإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة والموضحة لتنظيم وصول المدعوين وكذلك ضمان تنفيذ هذه الإجراءات خلال مدة إقامة الحفل.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة القطرية أن البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 ركز حتى الآن على منح اللقاح إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بمرض "كوفيد-19"، مثل كبار السن والمصابين بحالات مرضية مزمنة وحادة وكوادر الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين والعاملين في الخطوط الأولى.

وأكدت الوزارة أن المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح باتوا معفيين من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة مصابين، مشيرة إلى أن الإعفاء من الحجر الصحي ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر ويدخل حيز التنفيذ بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية. 

وسجلت وزارة الصحة القطرية خلال آخر 24 ساعة 462 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" دون وفيات، ليصبح إجمالي عدد الحالات النشطة للوباء في البلاد 9766 مريضا.

وتوفي 256 شخصا في قطر حتى اليوم جراء إصابتهم بـ(كورونا)، وتماثل أكثر من 149 ألفا آخرون للشفاء.

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