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السعودية: تسجيل 327 إصابة وخمس وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية: تسجيل 327 إصابة وخمس وفيات جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض و371 حالة شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 327 لتصل إلى مستوى 374029 حالة، بينها 2562 نشطة و493 حرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 15 فبراير 314 حالة وفي 16 فبراير 322، وفي 17 فبراير 334، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6450 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 15 فبراير 5 حالات، وفي 16 فبراير 3، وفي 17 فبراير 6 حالات.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 365017 شخصا، بعد تسجيل 317 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس (كورونا)، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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