إصابة مسن باصطدام مركبته بجدار جنوب الخليل خلال اعتداء للمستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مسن، اليوم الخميس، برضوض إثر اصطدام مركبته بجدار خلال اعتداء للمستوطنين في أم الخير شرق يطا جنوب الخليل، بعد وأفاد فؤاد العمور من لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا لـ"وفا"، بأن المسن إبراهيم عيد الفقير (60 عاما) من قرية أم الخير شرق يطا أصيب برضوض، بعد اصطدام مركبته بجدار، جراء قيام أحد المستوطنين من مستوطنة "ماعون"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين، باعتراض مركبته وحرفها عن مسارها ما أدى لاصطدامها بجدار قريب، ولاذى المستوطن بالفرار من المكان.



وتشهد تلك المنطقة تصعيدا منظما من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين وممتلكاتهم، كان آخرها هدم خمس خيم ووحدتين صحيتين شرق يطا الأسبوع الماضي، إضافة إلى مهاجمة الرعاة بشكل يومي وحرمانهم من الوصول للمراعي، وذلك للضغط على المواطنين وترحيلهم عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.