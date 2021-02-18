الجاغوب: نثمن جهود لجنة الانتخابات بالكشف عن قضية التلاعب













رام الله - دنيا الوطنثمنت حركة فتح، مساء اليوم الخميس، جهود لجنة الانتخابات المركزية، مع الجهات الرسمية في الكشف عن قضية التلاعب بنقل مراكز الاقتراع لبعض الحالات بالسجل الانتخابي.وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "هذا يعبر عن يقظة لجنة الانتخابات وسرعة التحرك لحماية العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها ومصداقيتها".وأضاف: "نحن من جانبنا نقف يداً بيد مع لجنة الانتخابات المركزية لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، لما في ذلك من أثر في حماية الحقوق وحفظ الحريات السياسية والمدنية، وصيانة العملية الديمقراطية وحماي الارث الديمقراطي الفلسطيني من أي تشوهات".