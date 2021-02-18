شؤون فلسطينية

والد هدار غولدين: نتنياهو لا يفعل أي شيء لاستعادة الجنود من غزة

والد هدار غولدين: نتنياهو لا يفعل أي شيء لاستعادة الجنود من غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم سيمحا غولدين، والد الضابط الإسرائيلي هدار غولدين المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تصريحاته بأنه لا توجد فرصة حقيقية لإعادة الجنود الإسرائيليين.

وقال غولدين: "إذا أراد نتنياهو إعادة المدني الذي عبر الحدود إلى سوريا فسيعود، لكنه سيتوقف عن ذر الرمال في أعين الجمهور ويدعي أنه يفعل كل شيء لاستعادة أورون شاؤول وهادار غولدين من ساحة المعركة"، مضيفا: "إنه لا يفعل أي شيء حيال ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

واتهم نتنياهو بأنه يسمح شخصيا بلفتات إنسانية لحركة حماس ويحبط أي مبادرة من شأنها أن تعطي إشارات من أجل استعادة الجنود.

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